Исследование hh.ru и компании СИБУР: более 50% россиян готовы переехать ради работы

Более 50% жителей России готовы переехать в другую страну или другой населенный пункт ради хорошей работы. Об этом говорится в исследовании, проведенном онлайн-платформой для подбора персонала hh.ru и компанией СИБУР, написала Lenta.ru.

Около 84% опрошенных рассказали, что готовы были бы переехать, следуя за своим супругом или супругой. Еще 13% россиян согласны на переезд, даже если работа в новом месте не будет лучше той, что есть сейчас, сообщил Infox.ru.

В исследовании подчеркивается, что активнее всего на переезд соглашаются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

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