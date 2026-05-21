Исследование hh.ru и Alter показало, что петербуржцы готовы к совместной работе с нейроотличными коллегами

Жители Санкт-Петербурга в большинстве своем выразили готовность трудиться в одной команде с людьми, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства. Особенно открыты к такому взаимодействию оказались молодые сотрудники, написал «Петроград» .

Согласно опросу, проведенному сервисом hh.ru и психологической платформой Alter, 26% респондентов полностью готовы работать с нейроотличными коллегами, а еще 45% «скорее согласны». Лишь 4% участников исследования выступили категорически против. Среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет почти половина поддержала такую практику.

Мнения о необходимости рассказывать коллегам о ментальных особенностях разделились. Около 30% участников опроса считают, что делать это необязательно, если состояние не влияет на работу. В то же время 21% уверены, что открытый разговор помогает лучше выстраивать взаимодействие внутри коллектива.

Исследование также показало рост интереса к корпоративной психологической поддержке. За два года число вакансий с упоминанием психологической помощи и корпоративных сервисов увеличилось на 71%. Треть соискателей назвали наличие таких программ важным критерием при выборе работодателя.