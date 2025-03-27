Исследование «Хекслет»: 55% россиян верят в дефицит специалистов в IT-отрасли

Онлайн-школа программирования «Хекслет» провела исследование, результаты которого показали, что россияне проявляют высокий интерес к изучению технологий, связанных с IT-сферой. Об этом написали «Известия» .

Самыми востребованными направлениями стали машинное обучение (35%), аналитика (30%), разработка программного обеспечения (28%) и управление IT-проектами (27%).

Исследование также выявило, что 44% респондентов убеждены в необходимости интенсивной работы для достижения успеха в IT-индустрии. Вместе с тем, каждый пятый участник опроса (21%) считает, что стать специалистом в этой области может каждый желающий.

Эксперты отметили распространенные стереотипы о IT-отрасли. Большинство россиян (55%) верят в дефицит специалистов в этой сфере, 51% указывают на высокие зарплаты, а 43% считают, что работа в IT подразумевает удалённый формат. Также 41% опрошенных полагают, что все работники IT умеют программировать, а 28% уверены, что войти в индустрию несложно.