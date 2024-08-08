Исследование «Х5 Клуба»: чаще всего россияне заправляют салаты оливковым маслом и сметаной
Первое место в рейтинге любимых заправок для салатов заняли оливковое масло и сметана. Их выбрали 50% россиян, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Х5 Клуба».
На втором месте по популярности оказалось подсолнечное масло, на третьем расположился майонез. Реже всего в качестве заправок опрошенные используют соусы на основе горчицы, винный уксус и кефир.
Соотечественники признались, что летом они предпочитают добавлять в салаты именно масла и сметану. Среди зимних заправок бесспорным лидером стал майонез, сообщил RT.
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили усадьбу «Вяземы»
Движение транспорта на Осташковском шоссе в Мытищах временно перекроют ночью
Жители Мытищ смогут провериться на рак кожи на акции 10 августа
Главком ВСУ Сырский поблагодарил НАТО за помощь после атаки на Курскую область
Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты
Войска провели контрпрорыв в Кореневском районе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте