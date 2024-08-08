Исследование «Х5 Клуба»: чаще всего россияне заправляют салаты оливковым маслом и сметаной

Первое место в рейтинге любимых заправок для салатов заняли оливковое масло и сметана. Их выбрали 50% россиян, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Х5 Клуба».

На втором месте по популярности оказалось подсолнечное масло, на третьем расположился майонез. Реже всего в качестве заправок опрошенные используют соусы на основе горчицы, винный уксус и кефир.

Соотечественники признались, что летом они предпочитают добавлять в салаты именно масла и сметану. Среди зимних заправок бесспорным лидером стал майонез, сообщил RT.