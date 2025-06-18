Исследование «Финансы Mail»: 6,3% жителей России используют более 10 банковских карт

Согласно результатам исследования, опубликованным «Финансами Mail», у 6,3% жителей России — более 10 банковских карт. Ответы на вопрос о количестве используемых карт распределились следующим образом: 41,4% участников опроса отметили, что у них от трех до пяти карт, 26,2% — две карты, а 12,7% довольствуются одной. При этом 2,4% опрошенных не имеют банковских карт вовсе, написала «Газета.Ru».

Большинство респондентов сошлись во мнении о том, сколько карт необходимо для комфортной жизни. 24,2% держат по три банковские карты под разные цели, еще 22,9% считают достаточным иметь основную и запасную карту. 16% убеждены, что чем больше карт, тем больше выгоды, а 16,5% отмечают, что все зависит от образа жизни и уровня доходов.

Среди россиян по-прежнему наиболее распространены дебетовые карты — их используют 43,1% опрошенных. Однако растет популярность карт с кешбэком (16,5%) и виртуальных карт для онлайн-платежей (12,2%). Кредитными картами пользуются 16,3% респондентов, а социальными — 10,9%.