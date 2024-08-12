Исследование «ЭкоНива»: сырники по классическому рецепту без белка наиболее полезны для здоровья

Сырники, приготовленные по классическому рецепту без белка с добавлением яичного желтка, считаются идеальными с точки зрения содержания полезных веществ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование ФГНБУ и холдинга «ЭкоНива».

Специалисты изучили состав семи образцов сырников: с манной крупой вместо муки, с неперетертым творогом, на основе желтка и другие. Выяснилось, что блюдо по классическому рецепту отличает наиболее низкое содержание углеводов.

Кроме того, именно в таком блюде содержится наибольшее количество фосфора и кальция, которые способствуют легкому усвоению творога.