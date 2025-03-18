Исследование «Читай-город»: россияне стали чаще читать литературу по мифологии

В 2024 году спрос на литературу по мифологии среди россиян увеличился в 1,6 раза. Было продано 45 тысяч экземпляров книг, что на 17 тысяч больше, чем в предыдущем году. Исследование провели аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» и поделились результатами со «Снобом».
Особенно популярными стали книги о славянском и азиатском фольклоре, а также о скандинавской мифологии. Интерес к народным традициям и легендам среди взрослых оказался даже выше, чем среди детей. Топ-5 самых продаваемых книг о мифологии в 2024 году включает: «Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы» Александра Баркова , «Китайские мифы. От царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий» Тао Тао Лю, «Русская фольклорная демонология. От оборотней и мертвецов до русалок» Владимира Рябова.
Среди детской литературы лидирующие позиции занимают мифы Древней Греции и русские былины. За год было продано 13 тысяч экземпляров таких книг.
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