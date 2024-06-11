Исследование «Чек Индекс»: минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 55 тысяч рублей

Средний чек на минимальный свадебный набор для двоих в 2024 году составляет 55 тысяч рублей, что на 5% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервисов «ЮMoney», «Чек Индекс» и «Платформа ОФД».

В эту сумму входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского. В среднем невесты в этом году платили за свадебное платье 26 тысяч рублей, женихи за костюм — семь тысяч рублей.

Средний чек на покупку свадебного букета вырос на 8%, до 2910 рублей, обручальных колец — на 5% до 8740 рублей. За бутылку шампанского в этом году молодожены отдавали 459 рублей.