Исследование «CDEK.Shopping»: очки виртуальной реальности вошли в число наиболее популярных девайсов у россиян

Аналитики сервиса «CDEK.Shopping» выяснили, что очки виртуальной реальности, портативные консоли и беспроводные девайсы стали наиболее популярными игровыми девайсами у россиян в 2024 году. Об этом написала «Газета.Ru».

Среди самых востребованных брендов оказались устройства компаний Oculus, Sony и Pico. Чаще всего продавцы завозят товары из ОАЭ, Китая и Гонконга. В категории портативных приставок популярностью пользуются устройства от марок Asus, Valve, Sony и Lenovo.

Руководитель категории электроники «CDEK.Shopping» Антон Демчук отметил факт того, что в рейтинге не оказалось недавно появившейся на рынке модели очков Apple Vision Pro.

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