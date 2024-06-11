Исследование «CDEK.Shopping»: очки виртуальной реальности вошли в число наиболее популярных девайсов у россиян

Аналитики сервиса «CDEK.Shopping» выяснили, что очки виртуальной реальности, портативные консоли и беспроводные девайсы стали наиболее популярными игровыми девайсами у россиян в 2024 году. Об этом написала «Газета.Ru» .

Среди самых востребованных брендов оказались устройства компаний Oculus, Sony и Pico. Чаще всего продавцы завозят товары из ОАЭ, Китая и Гонконга. В категории портативных приставок популярностью пользуются устройства от марок Asus, Valve, Sony и Lenovo.

Руководитель категории электроники «CDEK.Shopping» Антон Демчук отметил факт того, что в рейтинге не оказалось недавно появившейся на рынке модели очков Apple Vision Pro.