Исследование CDEK.Shopping: чаще всего россияне в «черную пятницу» покупали одежду и обувь

Исследование CDEK.Shopping показало, что в период «черной пятницы» чаще всего россияне покупали одежду и обувь. Спрос на эти товары был на 18% выше, чем в обычный день. Среди других популярных товаров также отмечаются электроника и ювелирные украшения, написало издание «Известия».
Сервис сообщает, что общий объем заказов во время распродаж увеличился на 20% по сравнению с обычным днем. Средний чек у покупателей составил 225 467 рублей.
Что касается брендов, лидирующую позицию заняла компания Apple. Второе и третье места поделили Tiffany & Co и Nike. Чаще всего российские онлайн-покупатели заказывали товары из Китая, США и Германии.
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