Исследование BI.ZONE показало, что Telegram стал популярнее даркнета в три раза

Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал, что мессенджер Telegram стал наиболее популярным сервисом для общения среди хакеров с начала 2024 года. По популярности он обошел даркнет в три раза.

«За этот период было зафиксировано более 66 000 упоминаний Telegram и более 22 000 упоминаний личных сообщений на форумах для связи», — говорится в исследовании компании.

Благодаря широкой аудитории мессенджера мошенникам удается быстро находить потенциальных жертв и взаимодействовать с ними. Для злоумышленников Telegram является наиболее удобным инструментом общения, добавил Кирюшкин.