Исследование «Авито»: жители Свердловской области предпочитают беспородных кошек

Жители Свердловской области предпочитают кошек собакам — чаще всего они берут беспородных животных. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Авито», написало издание «ФедералПресс».
Аналитики также выяснили, что среди породистых кошек наибольшим спросом пользуются ориенталы, мейн-куны, канадские сфинксы и сибирские кошки. Однако в прошлом году свердловчане чаще брали невских маскарадных и бенгальских кошек.
Наибольшей популярностью среди собак у свердловчан пользуются следующие породы: лабрадор, аляскинский маламут, самоедская лайка и йоркширский терьер, говорится в исследовании.
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