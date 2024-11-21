Исследование «Авито»: жители Свердловской области предпочитают беспородных кошек

Жители Свердловской области предпочитают кошек собакам — чаще всего они берут беспородных животных. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы «Авито», написало издание «ФедералПресс» .

Аналитики также выяснили, что среди породистых кошек наибольшим спросом пользуются ориенталы, мейн-куны, канадские сфинксы и сибирские кошки. Однако в прошлом году свердловчане чаще брали невских маскарадных и бенгальских кошек.

Наибольшей популярностью среди собак у свердловчан пользуются следующие породы: лабрадор, аляскинский маламут, самоедская лайка и йоркширский терьер, говорится в исследовании.