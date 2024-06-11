Исследование «Авито»: родителям выпускников в среднем придется потратить на праздник от 12 до 15 тыс рублей

Исследование «Авито Услуг» и «Авито Товаров» показало, что средний чек на выпускной в этом году составит от 12 до 15 тысяч рублей, причем сумма на подготовку юноши и девушки будет отличаться. Об этом написала Lenta.Ru .

Так, средняя цена на платья в пол, которые чаще всего покупают выпускницы, в этом году составила 4260 рублей. Средняя цена на туфли в мае находилась на отметке 2070 рублей. На покупку аксессуаров в среднем придется потратить 430 рублей, макияж обойдется в 2500 рублей, прическа — в 2000 рублей, сообщили «Известия».

Мужской костюм выпускнику в среднем обойдется в 3400 рублей, рубашка будет стоить 1700 рублей, галстук и бабочка — 1000 рублей, классические туфли — 2720 рублей.

В исследовании говорится, что на организационную часть вечера родителям выпускников придется потратить примерно 4000 рублей.