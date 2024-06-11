Исследование «Авито Работы»: 28% трудоустроенных россиян регулярно получают предложения о новой работе

Аналитики сервиса «Авито Работа» в результате исследования выяснили, что 28% трудоустроенных россиян регулярно получают предложения о новой работе. Об этом написал «ФедералПресс» .

Примерно 46% респондентов сообщили, что время от времени получают предложения от работодателей, но происходит это не так часто. Лишь 20% респондентов в своей карьере никогда не сталкивались с попытками работодателей переманить их на новое место работы.

Оффер по новой работе чаще всего принимали молодые специалисты от 18 до 24 лет в сфере страхования, банкинга и инвестиций, фитнеса и салонов красоты.

Всего в опросе поучаствовали более 7000 россиян из разных регионов России.