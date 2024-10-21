Исследование «Авито Работа»: лишь 18% россиян работают в одной сфере со второй половиной

Аналитики портала «Авито Работа» в результате исследования выяснили, что из 71% россиян, состоящих в браке, лишь 18% работают в одной сфере с партнером. Об этом сообщило издание РИАМО.
В исследовании говорится, что самой популярной «семейной» отраслью оказался сегмент управления персоналом. На втором и третьем местах расположились сферы автомобильного бизнеса (38%) и туризма (36%).
Так, 43% опрошенных регулярно обсуждают с супругом или супругой свою работу, еще 49% рассказали, что делают это не так часто. Около 51% респондентов заявили, что хорошо знают о работе и обязанностях своего партнера.
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