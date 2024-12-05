Исследование «Авито Авто»: больше половины жителей Санкт-Петербурга имеют личную машину

Каждый пятый петербуржец владеет третьим по счету автомобилем. Всего личный транспорт имеют 56% жителей Северной столицы. Об этом сообщает сайт Neva.today со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Авито Реклама» и» Авито Авто».

По данным опроса, средняя стоимость авто горожан составила 1,2 миллиона рублей. При этом 49% респондентов отметили, что не готовы покупать машину дороже одного миллиона рублей, еще 36% выбирают модели в пределах двух миллионов рублей.

Покупая транспортное средство, 79% горожан обращают внимание в первую очередь на стоимость, еще 50% оценивают комплектацию, для 43% важен пробег машины.