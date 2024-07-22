Исследование АТОЛ: чизкейк стал самым востребованным тортом у россиян в 2024 году

Чизкейк стал самым популярным тортом у россиян в 2024 году. Его доля продаж составляет 22,1%, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование обезличенных данных продаж АТОЛ Sigma.

В прошлом году чизкейк занимал лишь третье место по популярности. На втором месте расположился торт «Наполеон» — на него приходится каждая десятая покупка. Третье место занял медовик, его россияне предпочитают в 9,4% случаев при покупке.

Кроме того, в рейтинг востребованных тортов попали «Красный бархат», «Морковный торт», «Прага», «Шоколадный торт», «Вафельный торт» и «Тирамису».

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