Исследование «Акварель Ресерч»: большинство россиян постоянно сталкиваются с ИИ

Исследование агентства «Акварель Ресерч» показало, что россияне регулярно сталкиваются с технологиями искусственного интеллекта, в частности, через устройства «умного» дома. Об этом написали «Известия».
Большинство респондентов активно используют «умные» устройства, включая колонки, роботы-пылесосы, лампы и смарт-часы.
Помимо этого, участники указали на роль ИИ в преодолении языковых барьеров посредством переводчиков. Многие также ассоциируют ИИ с автономным транспортом, а москвичи отметили его использование в системах оплаты общественного транспорта и курьерских сервисах с участием роботов.
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