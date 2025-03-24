Исследование «Акварель Ресерч»: большинство россиян постоянно сталкиваются с ИИ

Исследование агентства «Акварель Ресерч» показало, что россияне регулярно сталкиваются с технологиями искусственного интеллекта, в частности, через устройства «умного» дома. Об этом написали «Известия».

Большинство респондентов активно используют «умные» устройства, включая колонки, роботы-пылесосы, лампы и смарт-часы.

Помимо этого, участники указали на роль ИИ в преодолении языковых барьеров посредством переводчиков. Многие также ассоциируют ИИ с автономным транспортом, а москвичи отметили его использование в системах оплаты общественного транспорта и курьерских сервисах с участием роботов.

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