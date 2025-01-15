Исследование аэропорта Омска: чаще всего омичи летали в 2024 году в Москву

Фото: РИА «Новости»

Омский аэропорт обнародовал свежие данные за 2024 год, касающиеся городов, в которые чаще всего отправлялись пассажиры. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Так, наиболее популярными направлениями для омичей в 2024 году стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Анталья.

В топ-5 также вошли Астана, Сургут, Новый Уренгой, Казань и Екатеринбург. Дополнительно аэропорт включил в рейтинг Анапу и Ульяновск, где пассажиропоток составил 48 000 и 32 800 человек соответственно.

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