Исследование аэропорта Омска: чаще всего омичи летали в 2024 году в Москву

Омский аэропорт обнародовал свежие данные за 2024 год, касающиеся городов, в которые чаще всего отправлялись пассажиры. Об этом написал сайт gorod55.ru .

Так, наиболее популярными направлениями для омичей в 2024 году стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Анталья.

В топ-5 также вошли Астана, Сургут, Новый Уренгой, Казань и Екатеринбург. Дополнительно аэропорт включил в рейтинг Анапу и Ульяновск, где пассажиропоток составил 48 000 и 32 800 человек соответственно.