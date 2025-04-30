Исследование: 89% россиян искали в Сети информацию о репродуктивном здоровье за последний год

Исследование «Индекс женского здоровья» показало: за последний год 89% жителей России искали в интернете информацию о репродуктивном потенциале. Аналитический центр НАФИ провел опрос среди трех тысяч человек возрастом от 18 до 45 лет, проживающих во всех регионах страны. Об этом написал MK.Ru .

Репродуктивное здоровье для многих россиян заключается не только в физическом, но и в социальном благополучии, рождении здоровых детей и возможности зачатия естественным путем. Некоторые видят в нем связь с потенцией и здоровьем мочеполовой системы.

Опрошенные отметили, что нарушения репродуктивного здоровья часто сопровождаются стрессом, депрессией и ухудшением физического состояния. Около трети респондентов обращаются за помощью к врачу, а другие меняют свой образ жизни или ничего не предпринимают.

Врач-эндокринолог Елена Пархонина подчеркнула, что проблемы с репродуктивным здоровьем вызывают стресс и тревогу у каждого второго мужчины и двух третей женщин. Также она отметила серьезное отношение молодого поколения к этому вопросу.

Опрос выявил стеснение людей обсуждать темы, связанные с репродукцией и сексуальными отношениями. Разговор на эти темы часто табуирован, особенно у мужчин, которые реже ищут поддержку. Врачи же призывают открыто говорить о своих проблемах, чтобы получать квалифицированную помощь.