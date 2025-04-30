Исследование: 89% россиян искали в Сети информацию о репродуктивном здоровье за последний год
Исследование «Индекс женского здоровья» показало: за последний год 89% жителей России искали в интернете информацию о репродуктивном потенциале. Аналитический центр НАФИ провел опрос среди трех тысяч человек возрастом от 18 до 45 лет, проживающих во всех регионах страны. Об этом написал MK.Ru.
Репродуктивное здоровье для многих россиян заключается не только в физическом, но и в социальном благополучии, рождении здоровых детей и возможности зачатия естественным путем. Некоторые видят в нем связь с потенцией и здоровьем мочеполовой системы.
Опрошенные отметили, что нарушения репродуктивного здоровья часто сопровождаются стрессом, депрессией и ухудшением физического состояния. Около трети респондентов обращаются за помощью к врачу, а другие меняют свой образ жизни или ничего не предпринимают.
Врач-эндокринолог Елена Пархонина подчеркнула, что проблемы с репродуктивным здоровьем вызывают стресс и тревогу у каждого второго мужчины и двух третей женщин. Также она отметила серьезное отношение молодого поколения к этому вопросу.
Опрос выявил стеснение людей обсуждать темы, связанные с репродукцией и сексуальными отношениями. Разговор на эти темы часто табуирован, особенно у мужчин, которые реже ищут поддержку. Врачи же призывают открыто говорить о своих проблемах, чтобы получать квалифицированную помощь.