Исследование «585 Золотой»: 75% россиянок следят за динамикой цен на золото и другие драгоценные металлы

Ювелирная сеть «585 Золотой» выявила основные категории ювелирных изделий, которые женщины в первую очередь рассматривают для сдачи в ломбард. В опросе приняли участие более трех тысяч россиянок старше 18 лет, написало РИА «Новости» .

Как сообщил сайт amic.ru, чаще всего сдаются украшения, которые больше не носят (58% опрошенных), а также сломанные или поврежденные изделия (46%). Третье место заняли вышедшие из моды украшения (37%), четвертое — подарки от бывшего партнера (35%). При этом лишь 11% участниц опроса готовы расстаться с фамильными и унаследованными украшениями.

Исследование также показало, что 75% респонденток следят за динамикой цен на золото и другие драгоценные металлы. Две трети из них уже оценивали стоимость своих украшений с учетом текущих рыночных котировок.

Несмотря на привязанность к своим ювелирным коллекциям, более половины опрошенных не готовы расстаться с ними без серьезной причины. При этом 46% женщин допускают возможность продажи украшений в случае острой необходимости.

Среди наиболее распространенных причин для продажи украшений можно выделить оплату медицинских услуг, инвестиции в собственный бизнес, погашение долгов по ипотеке или кредитам, приобретение дорогостоящей техники, покрытие базовых нужд, путешествия и импульсивные покупки ради удовольствия.