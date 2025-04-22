Исследование: 49% россиян считают самыми большими трудоголиками жителей Москвы

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», опубликованному изданием «Известия» , Москва признана лидером по уровню трудолюбия среди российских городов. Почти половина респондентов (49%) считают москвичей самыми усердными работниками.

Санкт-Петербург занял второе место с результатом 25%, подтвердив репутацию культурной столицы, известной своей деловой активностью. Третье место досталось Новосибирску, набравшему 14% голосов, отражающим высокий научный потенциал и промышленную мощь города.

Далее идут Екатеринбург и Челябинск, получившие по 12% каждый, демонстрируя индустриальную динамику Уральского региона. Далее следуют Красноярск (10%), Краснодар (9%), Казань, Владивосток и Нижний Новгород (по 8%).

Также в список попали Воронеж и Хабаровск (по 7%), Уфа (6%), Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Пермь и Волгоград (по 5%).