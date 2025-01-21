Исследование: 30% россиян уверены, что жилье в небоскребах доступно лишь богачам

Согласно исследованию, проведенному компанией ГК «Сумма элементов», большинство россиян (73%) имеют определенные заблуждения касательно небоскребов. Наиболее распространенные мифы связаны с долгим ожиданием лифта (58%) и опасениями по поводу эвакуации в случае пожара (48%). Об этом сообщили «Известия» .

Среди других популярных заблуждений — вера в то, что в небоскребах ощущается сильное колебание при сильном ветре (34%), что жилье доступно только очень обеспеченным людям (30%). Также распространены мнения о постоянных ветре и шуме (21%), проблемах с мобильной связью (14%), редких прогулках жильцов на свежем воздухе (11%) и невозможности открытия окон (7%).

Генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян подчеркнул важность понимания существующих мифов о небоскребах среди потенциальных покупателей. Это позволяет развеять необоснованные страхи и подчеркнуть реальные преимущества высотного жилья.