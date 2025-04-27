Исследование: 15% предприятий Петербурга готовы рассмотреть кандидатов с судимостью

По данным исследования, около 15% предприятий Санкт-Петербурга готовы рассмотреть кандидатов с судимостью. Об этом сообщил сайт peterburg2.ru со ссылкой на сервис SuperJob.

В городе множество мест для работы и отдыха, которые могут быть интересны соискателям.

Так, опрос работодателей показал, что наиболее терпимо относятся к кандидатам с уголовным прошлым предприятия из сферы добычи полезных ископаемых, строительства, энергетики и производства. Работодатели чаще принимают бывших заключенных на рабочие специальности и должности разнорабочих.

Согласно результатам исследования, сотрудники с непогашенными судимостями трудятся в каждой десятой петербургской компании.