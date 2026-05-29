Исполнительный директор Секретариата АТЭС Эдуардо Педроса примет участие в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В нем впервые примет участие исполнительный директор секретариата Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества Эдуардо Педроса. Это станет важным шагом для развития диалога между Россией и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эдуардо Пердоса примет участие в сессии «Россия — АТЭС: широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года» 5 июня. Там обсудят взаимодействие России с экономиками АТЭС, а также развитие торгово-экономических связей, отраслевое сотрудничество и формирование новых механизмов партнерства.

Среди ключевых тем выделили роль АТЭС в условиях турбулентности мировой экономики, развитие сотрудничества в области энергетики, а также инновации и продвижения инициатив Большого Евразийского партнерства. Поговорят и о перспективах участия России в работе форума АТЭС в контексте заявки на председательство в 2035 году.

К сессии присоединятся представители федерального правительства, МИДа, международных организаций и ведущих преприятий.

Эдуардо Педроса также поучаствует в сессии «Торговля в турбулентные времена».

На полях ПМЭФ традиционно проведут двусторонние встречи с предприятиями федерального правительства и партнеров из других стран.