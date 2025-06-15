iSeeCars: машины нестандартных цветов меньше всего теряют в цене при перепродаже

Автомобили нестандартных цветов на вторичном рынке меньше теряют в цене, чем традиционные черные, белые и серые модели. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование iSeeCars.

По информации аналитиков, лидерами являются желтые и оранжевые машины. За три года они теряют всего 24% от первоначальной цены, что составляет около 13,7 тысяч долларов.

Зеленые автомобили дешевеют на 26,3%, или 13,2 тысячи долларов, красные — на 29,8%, или 13 тысяч долларов, синие модели теряют в цене 30,9%, или 13,9 тысячи долларов, классические черные — 31,9%, или 15,4 тысячи долларов, белые авто становятся дешевле на 32,1%, или 15,5 тысячи долларов.

Худший показатель среди цветовых решений — у золотистых автомобилей. За трехлетний период они потеряли рекордные 34,4% стоимости, или 16,7 тысячи долларов.

Эксперты подчеркнули, что при выборе автомобиля с перспективой дальнейшей перепродажи стоит отдавать предпочтение нестандартным цветам.