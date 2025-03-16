«Исчезни на сутки». В России среди подростков стала популярна опасная игра

В России подростков начали вовлекать в игру «Исчезни на сутки». О новом опасном развлечении сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

У нее имеются и другие названия — «Исчезновение на 24 часа» или «Пропасть на сутки».

«Суть этой игры заключается в том, что ребенок уходит из дома, не предупреждая вас, и не выходит на связь в течение суток», — уточнил канал.

Правила игры таковы, что местонахождение «пропавшего» ребенка могут знать только его друзья, которым запрещено раскрывать его родителям. Дети должны отключить мобильные телефоны, не использовать гаджеты и не сообщать близким, где они находятся.

Участвующие в игре дети могут выиграть призы — видеоигры или аксессуары для гаджетов.

Авторы канала рекомендовали россиянам поговорить с детьми о рисках, которые несет участие в подобных играх, объяснив, почему важно всегда быть на связи с родителями.

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