Иркутский гидрометцентр: в Иркутскую область придет аномальная жара

По данным Иркутского гидрометцентра, к концу текущей недели в Иркутской области прогнозируется значительное повышение температуры. В некоторых районах воздух может прогреться до 33 градусов, написал «ФедералПресс».
Уже в пятницу жители региона смогут насладиться теплой погодой, ведь температура поднимется до +28 градусов. При этом осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 мая, ночная температура составит до +11 градусов, а днем будет до +30 градусов. В воскресенье ночью ожидается до +12 градусов, а днем — до +28 градусов. Однако днем возможен небольшой дождь.
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