Иркутский гидрометцентр: в Иркутскую область придет аномальная жара

По данным Иркутского гидрометцентра, к концу текущей недели в Иркутской области прогнозируется значительное повышение температуры. В некоторых районах воздух может прогреться до 33 градусов, написал «ФедералПресс» .

Уже в пятницу жители региона смогут насладиться теплой погодой, ведь температура поднимется до +28 градусов. При этом осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 мая, ночная температура составит до +11 градусов, а днем будет до +30 градусов. В воскресенье ночью ожидается до +12 градусов, а днем — до +28 градусов. Однако днем возможен небольшой дождь.