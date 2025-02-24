Иркутская чиновница упрекнула мать больной девочки в отмене строительства детсада

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова упрекнула мать тяжелобольной девочки Азизу Денисову в том, что властям пришлось отказаться от строительства детсада ради покупки дорогого лекарства от спинально мышечной атрофии. Об этом сама женщина рассказала Telegram-каналу «БГ Иркутск».

Встреча Денисовой и Вобликовой прошла 24 февраля. Сама женщина оценила ее как негативную.

«Наша встреча прошла очень быстро, заняла чуть больше 10 минут. Я не получила ответы ни на один вопрос, зато меня обвинили в том, что из-за ребенка администрация Иркутской области вынуждена отменить постройку детсада в каком-то районе, так как они закупили препарат „Спинраза“ моему ребенку и еще нескольким детям, у которых есть решение суда», — сказала она.

Денисова отметила, что удивлена людям, которые занимают столь высокие должности в правительстве региона, а затем обвиняют людей и детей.