Ипотечный образовательный марафон стартовал в России

В России стартовал четвертый ипотечный образовательный марафон «Свой дом каждой семье». Задача мероприятия — просто и в то же время подробно рассказать о недвижимости и ипотеке.

Форум организовали Министерство финансов, Центробанк и Дом.рф. Присоединиться к нему может любой желающий — и тот, кто только собирается решить жилищный вопрос, и тот, кто уже столкнулся с ипотечными кредитами. Участие в нем бесплатно.

«Для того, чтобы помочь большему количеству людей, мы в этом году используем новый формат проведения ипотечного марафона — он пройдёт в онлайне. Можно будет смотреть его на сайте, в социальных сетях», — заявил директор Консультационного центра Дом.рф Михаил Ковалев.

Он отметил, что аудитория марафона растет с каждым годом, и это показывает интерес людей к теме.

В программе мероприятия запланированы пять эфиров, 15 лекций и 26 познавательных видеороликов от специалистов и известных блогеров. Участники смогут найти ответы на самые популярные вопросы об ипотеке и недвижимости. Каждый день на странице марафона — спроси.дом.рф — можно будет найти новые активности. Поскольку 2024 год объявили в России Годом семьи, значительную часть форума посвятят частному домостроению.

«Семьи с детьми — они, как правило, не помещаются в те квартиры, которые предоставляются на рынке, они хотят большие площади, больше комнат, <…> поэтому вопрос частного домостроения у нас будет рассмотрен в отдельном эфире», — добавил Ковалев.

Полученные знания участники смогут сразу же проверить в онлайн-тестировании. По его итогам выберут 10 победителей, которые получат сертификаты и баллы для обмена на призы от партнеров проекта. Продлится марафон до 18 ноября.