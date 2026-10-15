Ипотечный эксперт Овечкин перечислил главные ошибки, которые совершают россияне при досрочных выплатах

Первая и самая частая ошибка — ожидание точной даты планового платежа из-за страха «сгорания» процентов. На самом деле банк начисляет их ежедневно за фактическое пользование средствами, поэтому внести деньги можно в любой день. Разница лишь в распределении суммы: при переводе в промежуточную дату банк сначала удержит накопившиеся проценты, а остаток направит на тело кредита.

Вторая ошибка — накопление крупной суммы для разового взноса вместо регулярных небольших перечислений. Поскольку проценты начисляются на остаток задолженности каждый день, небольшие, но систематические транши экономят на дистанции больше.

Третий просчет — надежда на автоматический пересчет графика. По словам Овечкина, средства останутся лежать без движения, пока заемщик не подаст электронное заявление в приложении или офисе, выбрав опцию сокращения срока или размера регулярного взноса.

Четвертая ошибка — уверенность, что досрочные выплаты одинаково выгодны на любом этапе. При аннуитетной схеме в первые три-пять лет заемщик платит преимущественно проценты, и именно в начале срока каждая внесенная сумма дает максимальную экономию. Если за плечами уже 15 лет из 20, ускоренное погашение теряет прежний экономический смысл.

Пятая ошибка — досрочное закрытие недорогого займа в ущерб доходным сбережениям. При льготной ипотеке под 6–8% годовых и высоких ставках по депозитам размещение свободных денег на вкладе принесет дополнительный доход на разнице ставок и сохранит финансовую подушку безопасности.