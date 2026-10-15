Ипотечный эксперт Овечкин перечислил главные ошибки, которые совершают россияне при досрочных выплатах
Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин перечислил пять главных ошибок, которые совершают россияне при досрочных выплатах, сообщил Piter.tv.
Первая и самая частая ошибка — ожидание точной даты планового платежа из-за страха «сгорания» процентов. На самом деле банк начисляет их ежедневно за фактическое пользование средствами, поэтому внести деньги можно в любой день. Разница лишь в распределении суммы: при переводе в промежуточную дату банк сначала удержит накопившиеся проценты, а остаток направит на тело кредита.
Вторая ошибка — накопление крупной суммы для разового взноса вместо регулярных небольших перечислений. Поскольку проценты начисляются на остаток задолженности каждый день, небольшие, но систематические транши экономят на дистанции больше.
Третий просчет — надежда на автоматический пересчет графика. По словам Овечкина, средства останутся лежать без движения, пока заемщик не подаст электронное заявление в приложении или офисе, выбрав опцию сокращения срока или размера регулярного взноса.
Четвертая ошибка — уверенность, что досрочные выплаты одинаково выгодны на любом этапе. При аннуитетной схеме в первые три-пять лет заемщик платит преимущественно проценты, и именно в начале срока каждая внесенная сумма дает максимальную экономию. Если за плечами уже 15 лет из 20, ускоренное погашение теряет прежний экономический смысл.
Пятая ошибка — досрочное закрытие недорогого займа в ущерб доходным сбережениям. При льготной ипотеке под 6–8% годовых и высоких ставках по депозитам размещение свободных денег на вкладе принесет дополнительный доход на разнице ставок и сохранит финансовую подушку безопасности.