Ипотечный брокер Ракута посоветовал россиянам не тянуть с получением льготной ипотеки

Россиянам, которые планируют брать льготную ипотеку на покупку жилья, стоит поторопиться до конца 2024 года. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Эксперт уверен, что в следующем году взять льготный кредит на жилье будет гораздо сложнее. Дело в том, что лимиты по таким вот займам постепенно исчерпываются. Кроме того, в новому году ожидается введение новых стандартов, ужесточающих требования к выдаче ипотеки, написал сайт kp.ru.

По словам Ракуты, в настоящий момент для граждан доступны «Семейная ипотека» под 6%, IT-ипотека — до 6%, «Дальневосточная и Арктическая ипотека» — под 2%, «Сельская ипотека» — под 3% и «Военная ипотека».