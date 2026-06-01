Ипотечный брокер Ракута дал совет, как увеличить вероятность получения ипотечного кредита

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с ИА НСН заявил, что сейчас лучше урезать запрашиваемую сумму кредита, если банки часто отказывают.

Центральный банк призвал банки быть более осторожными при выборе заемщиков.

По данным «Известий», которые ссылаются на информацию Центрального банка, разрыв между запрашиваемой и одобряемой суммами по ипотечным кредитам увеличился. Теперь россияне в среднем просят 6,1 миллиона рублей, а получают одобрение только на 4,1 миллиона. Это означает, что клиентам приходится искать более дешевое жилье или дополнительные источники финансирования в процессе оформления ипотеки.

«Лучше получить срезанную сумму, чем отказ. Тенденция касается всех банков, самый ведущий наш банк тоже режет суммы и запрашивает дополнительные данные», — заключил собеседник.