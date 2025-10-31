iPhone цвета «тыквы» покорил Москву

За первый месяц в России продали втрое больше iPhone 17-го поколения, чем в свое время его предшественника. К такому выводу пришли аналитики, оценив динамику продаж в объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Фаворитом у столичных поклонников техники Apple стал флагманский цвет «тыква», на который пришелся 31% покупок. Чаще всего пользователи выбирали iPhone 17 Pro Max, реже всего — базовую модель.

Самый популярный объем памяти — 256 гигабайт, на него пришлось 55% продаж. Еще четверть покупателей предпочли терабайтные смартфоны.

В Москве и Подмосковье самый большой объем пользователей iPhone по стране, следом идут Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. При этом общая доля операционной системы iOS по-прежнему вдвое ниже, чем Android.

По результатам анализа обезличенных данных абонентов, в сравнении с Android пользователи iPhone более универсальны в плане контента. Доля тех, кто предпочитает мессенджеры и соцсети, у обеих операционных систем примерно равна, при этом любители iOS чаще играют в игры и реже смотрят видео и слушают музыку.