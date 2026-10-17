Инженеры Северного флота расчистили берег для высадки десанта на учениях в Мурманской области

Военные инженеры Северного флота преодолели заграждения условного противника и подготовили побережье для высадки морского десанта во время учений в Мурманской области. Об этом рассказала корреспондент Zvezdanews .

По сценарию учений, противник оборудовал береговую линию инженерными заграждениями и пытался помешать высадке десанта артиллерийским огнем. Первыми на сушу вышли группы разграждения, которым предстояло обеспечить безопасное продвижение основных сил.

Военнослужащие проделали в заграждениях проходы шириной до шести метров. Работать приходилось в условиях непрерывного условного обстрела. Для расчистки маршрута также задействовали установку разминирования, известную среди военнослужащих под прозвищем «Горыныч».

После преодоления береговых заграждений военная техника продолжила движение вглубь обороны условного противника. На одном из участков колонна столкнулась с новой минной ловушкой, из-за которой пришлось изменить маршрут. Для преодоления препятствий вперед направили инженерную машину заграждения, способную расчищать проходы через завалы.