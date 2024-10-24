Инженер Волков рассказал о схеме, по которой мошенники предлагают заменить газовые счетчики

Поквартирные обходы с настойчивыми предложениями о приобретении газовых счетчиков чаще всего связаны с мошенничеством. Об этом RT рассказал главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.
Эксперт пояснил, что настоящие специалисты газовой службы уведомляют управляющую компанию о плановой проверке за 20-30 дней до ее начала. Аферисты же сообщают жильцам о вступлении в силу нового закона об обязательной установке счетчиков.
Гражданину стоит насторожиться, когда «газовик» вынуждает купить счетчик здесь и сейчас. Инженер советует россиянам звонить в управляющую компанию и узнавать, действительно ли в их доме проходит проверка.
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