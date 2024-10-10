Инженер Волков: перед зимой нужно промыть радиаторы батарей в домах с газовым отоплением

Инженер Денис Волков рассказал о правилах подготовки частного дома с газовым отоплением к зимнему периоду. Важно обеспечить безопасность и комфортное использование, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Он посоветовал провести проверку и обслуживание оборудования. Контроль работы поможет избежать аварийных ситуаций.

По словам специалиста, также необходимо оценить состояние системы отопления в целом. Волков рекомендовал вызвать до холодов мастера, который промоет радиаторы батарей. Такие меры улучшат теплоотдачу.

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