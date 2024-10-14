Инженер Волков назвал небезопасным подключение газа «домашним» мастером

Инженер Денис Волков перечислил главные ошибки в использовании газа в быту. Одна из них — отсутствие регулярного технического обслуживания, отметил эксперт в беседе с Life .

Кроме того, он посоветовал не доверять подключение соответствующего оборудования «домашним» мастерам. Неправильная установка газовых плит, колонок и котлов может обернуться аварией.

К таким же последствиям способно привести засорение вентиляционных каналов, добавил специалист. По его словам, важно проверять состояние приборов не реже раза в год.