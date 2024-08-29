Инженер Вергазов: в Петербурге при обновлении разметки важно создавать полосы для движения велосипедов и мопедов

В Петербурге при обновлении дорожной разметки важно создавались полосы для движения велосипедов, мопедов и самокатов. Об этом сообщил транспортный инженер и автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов, написал «Петербург.Эксперт» .

По его словам, особенно это нововведение облегчит передвижение курьерам, которые, используя СИМ, приносят большие неудобства пешеходам и водителям, нарушая правила дорожного движения.

Как написал «Петроград», в случае проверки у водителей прав категории «М» движение по тротуарам практически полностью прекратится.