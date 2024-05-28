Инженер-таксатор Полей рекомендовал не бежать при встрече с дикими животными

С наступлением тепла и сезона походов в лес стоит вспомнить основные правила поведения на природе. Об этом RuNews24 рассказал старший инженер-таксатор самарского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Петр Полей.

Он отметил, что стоит избегать троп, по которым ходят дикие животные. Лучшим выбором будут более людные места, кроме того, нужно создавать побольше шума, который отпугнет зверей.

При неожиданной встрече с хищником главное — это сохранять спокойствие. Нельзя смотреть животному в глаза и поворачиваться к нему спиной. Также плохой идеей будет пытаться убежать. Напротив, нужно спокойно отходить спиной, при этом можно бросать перед собой рюкзак или специальные отпугивающие файеры, добавил RT.