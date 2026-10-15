Инженер Щетников заявил, что проверять геометрию дверного проема нужно до финишной отделки

Геометрию дверного проема необходимо проверять до финишной отделки, чтобы исправить перекосы без разбора готовых стен. Об этом «Газете.Ru» сообщил строительный инженер Денис Щетников.

Специалист посоветовал при приемке приложить уровень к стене или открыть створку на 45 градусов: правильно установленное полотно не должно двигаться самопроизвольно. Если стена неровная, коробку перекосит, а дверь будет плохо закрываться, отметил «Ридус».

Также важно оценить равномерность зазоров между дверью, коробкой и полом — щели разной ширины не исчезнут со временем. Тонкая трещина на стыке рамки со стеной может указывать на нарушение технологии, из-за чего конструкция деформируется от перепадов температуры и влажности.

Кроме того, петли не должны скрипеть, замки обязаны работать легко, а ручки — не шататься. Эксперт рекомендовал сразу фиксировать все спорные дефекты на фото.