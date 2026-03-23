Инженер ПНИПУ Комбарова рассказала, что испанские слизни не представляют серьезной угрозы Пермскому краю

Испанские слизни не представляют серьезной угрозы для Пермского края, заверила URA.RU ученый Пермского Политеха Мария Комбарова. По ее словам, в масштабах страны их присутствие носит очаговый характер.

Ведущий инженер и ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова объяснила, что испанские слизни обладают высокой прожорливостью и плодовитостью, а также могут быть опасны из-за отсутствия естественных врагов и наличия ядовитой слизи.

«Испанские слизни часто упоминаются в новостях как грозное бедствие, но опасаться их нашествия пока что не стоит», — сказала она.

Продукты жизнедеятельности моллюсков могут содержать паразитов.

Для борьбы с испанскими слизнями применяется ручной сбор, который наиболее эффективен в сумерках. Собранных слизней следует уничтожать в солевом растворе или кипятке. Также используются барьерные средства, такие как сухая зола и медная лента. Из химических средств применяется безопасный фосфат железа, а в крайних случаях — медный купорос или нашатырный спирт. К биологическим методам борьбы можно отнести использование паразитических нематод и уток породы «индийский бегун», которые охотно поедают слизней.