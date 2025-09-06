Инженер Панфилов напомнил, что в канализации можно насмерть отравиться комбинацией газов

Утро 3 сентября в Татарстане ознаменовалось трагическими событиями: в двух населенных пунктах погибли четверо мужчин, оказавшись в канализационных люках. Ситуацию прокомментировал инженер-метролог Олег Панфилов в беседе с Inkazan.ru .

По словам эксперта, в подземных коллекторах собираются ядовитые газы, такие как метан, сероводород и аммиак. В комбинации они образуют смертоносную смесь, усиливающую токсическое воздействие на организм человека.

«Очевидно, что рабочие полезли в коллектор либо без органов защиты дыхания (что равно самоубийству), либо с неисправными средствами защиты», — высказался специалист.

Как пояснил Панфилов, для минимизации риска смертельного исхода необходимо пользоваться исправными средствами защиты органов дыхания, такими как полумаски с фильтрами.