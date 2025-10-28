Инженер Надеева предложила многослойное освещение при дефиците солнца

С приходом осени и сокращением светового дня многие чувствуют тоску. Компания Arlight провела исследование среди 1,7 тысячи россиян, чтобы выяснить, какие методы помогают им поддерживать хорошее настроение в это время года. Результаты опубликовал Life.ru .

Большинство людей (70%) используют согревающие предметы, а 66% — освещение, чтобы справиться с осенней хандрой. Кроме того, 46% скучают по солнцу, а 40% — по красивому виду из окна.

«Осенью световой день сокращается, солнечных лучей становится меньше, люди нуждаются в витамине D и стимуляции активности», — пояснила инженер-светотехник Arlight Татьяна Надеева.

Для улучшения самочувствия она предложила использовать многослойное освещение, которое помогает организму легче адаптироваться к холодному сезону. Компенсировать дефицит солнца можно при включении общего, декоративного и акцентного света.