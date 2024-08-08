Инженер Митюшин: в России необходимо создать госслужбу контроля газового оборудования

В России необходимо создать государственную службу контроля газового оборудования. На сегодняшний день такой орган в стране отсутствует, рассказал глава «Гильдии Инженеров Газового Оборудования» Станислав Митюшин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, после упразднения советской системы технического контроля газового оборудования большинство жилых домов остались «безнадзорными». Ростехнадзор занимается только промышленными объектами, жилье и сегмент ЖКХ продолжают оставаться без внимания.

Митюшин также отметил, что риски взрыва газа в жилых помещениях повышают неправильная установка вытяжки на кухне и пластиковые окна.