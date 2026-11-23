Погодозависимая автоматика может сэкономить до 30% тепловой энергии за отопительный сезон. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель отдела инженерных систем КТС ПРОЕКТ Иван Лазуткин.

По его словам, автоматизация систем отопления с учетом температуры наружного воздуха позволяет снизить энергопотребление инженерных систем на 10–30%, а насосы с частотным управлением — на 30–50%. При этом отказ от автоматизации ведет к росту будущих расходов.

Лазуткин отметил, что на итоговую стоимость обслуживания влияют сложность оборудования и его доступность. Дополнительные затраты создают эксплуатируемые кровли, инженерные узлы за декоративной отделкой, а также цифровые системы с закрытыми протоколами, требующие оплаты лицензий. В небольших жилых комплексах расходы на инфраструктуру распределяются между меньшим числом собственников, что увеличивает финансовую нагрузку на каждый квадратный метр.