Инженер Кучеров заявил, что до сих пор нет доказательств прямого влияния магнитных бурь на человека

Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров заявил NEWS.ru , что ученые до сих пор не доказали прямого влияния магнитных бурь на человека.

По словам специалиста, большинство людей ощущают недомогание из-за стресса, недосыпа и перепадов атмосферного давления, а не из-за магнитных бурь. Хотя некоторые исследования указывают на возможную связь между магнитными бурями и головной болью или колебаниями давления у метеочувствительных людей, это индивидуальные реакции, а не массовое явление.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов ранее отметил, что в период геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать различные неприятные симптомы. Однако он подчеркнул, что игнорирование «красных флагов», например сильной головной боли, может привести к серьезным последствиям для здоровья.