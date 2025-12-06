Инженер Комбарова предложила выращивать микрозелень в домашних условиях зимой

Ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова предложила попробовать вырастить микрозелень в домашних условиях зимой. Об этом сообщило Ura.ru .

Специалист посоветовала создать оптимальные условия: стоит использовать марлю или специальные фитоковрики в качестве основы для выращивания.

«Для получения хорошего урожая, как и любому растению, ей необходимы достаточное количество света, тепла и влаги», — напомнила эксперт.

Она рекомендовала размещать рассаду на солнечном подоконнике или использовать фитолампу для дополнительного освещения, добавил RT.