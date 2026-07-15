Инженер Комбарова назвала неприятный запах признаком ядовитых видов шампиньонов

Даже опытные грибники рискуют ошибиться, приняв съедобные грибы за их опасные аналоги. Об этом сообщила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, грибы-зонтики с их характерными крупными шляпками часто сбивают с толку. Их токсичные родственники из рода лепиота (например, лепиота коричневая) выглядят похоже, но значительно уступают в размерах — диаметр их шляпки редко превышает пять-шесть сантиметров.

Среди шампиньонов также встречаются смертельно ядовитые виды, такие как желтокожий и пестрый. Отличить их от безопасных можно по мякоти, которая желтеет при надавливании, а также по резкому неприятному запаху, тогда как у съедобных грибов аромат приятный или нейтральный.