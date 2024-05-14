Инженер Язловицкая рассказала, что Цимбалинский путепровод в Петербурге сдадут в 2026 году | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:38 Инженер Язловицкая рассказала, что Цимбалинский путепровод в Петербурге сдадут в 2026 году

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В Петербурге продолжается реализация сразу нескольких крупных дорожных проектов, среди них и строительство Цимбалинского путепровода. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала главный инженер проекта Екатерина Язловицкая.

Она объяснила, что при разработке новой четырехполосной переправы в Невском районе возник ряд трудностей. Главным образом, они были связаны с тем, что у существующей развязки были ненормативные подходы.

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«Поэтому наша задача была — вписать по всем нормам в существующую улично-дорожную сеть. Здесь была определенная сложность», — подчеркнула Язловицкая.

Она добавила, что до конца текущего года планируют закончить рабочую документацию. А уже в 2026 году — сдать объект и ввести его в эксплуатацию.

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